19 марта «Краснодар Водоканал» подарит абонентам подарки

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18 марта 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 19 марта проведет акцию, приуроченную к Международному дню клиента. В этот день специалисты Центра обслуживания абонентов не только ответят на вопросы абонентов в формате приёма, но и будут дарить подарки всем посетителям в честь этого неофициального праздника.

Клиентов «Краснодар Водоканала» ждут с 8.00 до 17.00 часов в современном абонентском Центре предприятия, который работает по принципу «единого окна» и отвечает всем стандартам обслуживания. Просторный клиентский офис оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей.

«В этот день, как обычно, посетители Центра смогут получить ответы на свои вопросы, разобраться с начислениями или задолженностью, внести изменения в лицевой счёт или заключить договор, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – Кроме того, в рамках акции, на все сделанные в этот день заявки, абоненты получат скидки. При поверке приборов учета, скидка будет составлять 200 рублей за каждый счетчик. При замене или установке приборов учета, а также при заказе топографической съемки мы предоставим 20-процентную скидку от суммы услуги. В Международный День клиента принято благодарить своих клиентов и мы очень признательны всем краснодарцам, своевременно оплачивающим услуги предприятия. В свою очередь, мы продолжим совершенствовать и развивать сервисы, направленные на удобство взаимодействия горожан с водоканалом».

Жителей столицы Кубани ждут в Центре обслуживания абонентов ООО «Краснодар Водоканал» по адресу: ул. Каляева 198, вход с ул. Атарбекова.