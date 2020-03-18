Оперативный штаб Москвы завел официальный аккаунт во «В Контакте»

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18 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве завел аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.

«Аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» размещен по адресу: vk.com/covid2019_official», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Оперативный штаб сообщил со ссылкой на главного врача больничного комплекса в Коммунарке Дениса Проценко, что с начала открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус.

Как отметили в штабе, на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, а всем остающимся в стационаре оказывается медицинская помощь в полном объеме.

В штабе подчеркнули, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.