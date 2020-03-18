Умер бывший чемпион мира по боксу Мейвезер

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18 марта 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Роджер Мейвезер, globallookpress.com, © Marcel Thomas

По информации Los Angeles Times, на 59-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях Роджер Мейвезер. Американец приходился дядей экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру и был его тренером.

Как сообщает издание, Роджер Мейвезер в последние годы лечился от нескольких болезней.

«Дядя был для меня примером как на ринге, так и за его пределами. Он был великим чемпионом и очень хорошим тренером, наверное, одним из лучших. В последние годы он испытывал проблемы со здоровьем. Это огромная потеря для нашей семьи и всего бокса», - заявил Флойд Мейвезер.

Роджер Мейвезер занимался боксом на профессиональном уровне с 1981 по 1999 год. В 72 поединках, проведенных на ринге, он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.

Источник: РБК