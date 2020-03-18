В Кремле намерены изучить вопрос о переносе весеннего призыва в армию

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18 марта 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

В Кремле намерены изучить вопрос о возможности переноса сроков весеннего призыва в армию из-за эпидемии коронавируса, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующий вопрос был задан сегодня пресс-секретарю российского президента журналистами. «Хороший вопрос. Будем изучать. Обратимся с этим вопросом в министерство обороны», - ответил Дмитрий Песков.

Весенний призыв в российскую армию проходит ежегодно с 1 апреля по 15 июля. В ближайшее время станет известно, будут ли сдвинуты его сроки в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции.