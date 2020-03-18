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18 марта 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Карантинная больница в Москве, фото соцсети

Программа «безопасный город» предназначена для поимки преступников и основана на системе городского видеонаблюдения. С помощью системы были выявлены случаи нарушения карантина в условиях распространения COVID-19. Однако многие считают программу неэтичной.

Коронавирус распространяется так быстро и непредсказуемо, что, кажется, не должно возникать сомнений в необходимости проведения карантинных мероприятий. Однако так думают не все. Например, стало известно, что в Японии от COVID-19 умер мужчина, который намеренно пытался заразить окружающих. В тот день, когда медики сообщили мужчине, что он болен, мужчина отправился в городской вояж по барам, сообщив семье, что постарается распространить инфекцию. Сделал он это намеренно, наплевав на просьбу оставаться дома в самоизоляции. А учитывая, что сейчас вирус распространяется фактически с геометрической прогрессией, такое вечернее путешествие по городу могло в конечном счете обернуться сотнями новых заражённых. Именно поэтому в таких случаях государству приходится вставать на защиту своих граждан, прибегая к весьма неэтичным методам, например, к городской системе видеонаблюдения.

В России тоже есть свои проблемы, связанные с нарушением режима самоизоляции. Так, стало известно, что как раз с помощью камер видеонаблюдения в Москве было выявлено более 200 нарушений. Система «безопасный город», по мнению главы ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова, показала свою эффективность. И эта эффективность связана не только с карантином, она также повышает уровень результативности в борьбе с криминалом. Олег Баранов также сообщил, что в 2019 году с помощью системы было раскрыто более 4 тысяч преступлений, а сам проект только продолжает расширяться: на данный момент работает около 178 тысяч камер, в 2020 году планируют установить ещё 9 тысяч.

«Безопасный город»

Систему «безопасный город» можно трактовать по-разному. Кто-то называет это актом тотальной слежки, а кто-то говорит, что это система контроля социальной и государственной безопасности. По сути, это одно и то же. Ведь для того, чтобы добиться контроля за безопасностью в современном мегаполисе, необходимо установить тотальную слежку.

Сегодня система налажена уже во многих крупных городах России, а начала она работать ещё в 2001 году, когда в многоквартирных домах и местах массового скопления людей стали устанавливать камеры. Тогда система видеонаблюдения работала следующим образом: видеозаписи, полученные с этих камер, направлялись центры мониторинга, откуда, по требованию правоохранительных органов, их могли забирать в качестве улик. С 2011 года механизм функционирования городского видеонаблюдения претерпел ряд изменений: центры мониторинга были ликвидированы, а вместо них появился Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Полиция и другие силовые структуры имеют полный доступ к этому центру, и теперь, чтобы получить необходимую видеозапись, уже нет нужды заниматься бумажной волокитой. И с этого момента вся частная и даже личная жизнь граждан видна как на ладони. Да, вероятность поимки преступника повысилась в разы, но теперь рядовой гражданин больше даже и не думает о том, что его действия могут остаться кем-то незамеченными. И так система «безопасный город» стала очередным этапом развития общественного страха перед тотальной государственной слежкой.

Камера городской системы видеонаблюдения, фото соцсети

С 2011 года система только развивается. Совершенствуется качество видеозаписи, увеличивается количество камер. Таким образом и повышается вероятность поимки правонарушителя. Так, например, история со сбежавшей из карантина 16 марта пациенткой, у которой зафиксировали симптомы коронавируса, закончилась благополучно для общественной безопасности: женщину вернули в больницу. И отследить её во многом удалось не без помощи системы «безопасный город».

Однако, тем не менее, есть и вопрос морали: насколько этична система «безопасный город» в отношении личной жизни граждан? Оправдывает ли её успех в поимке преступников? Ответить на этот вопрос сложно, но можно провести параллель. В таком популярном явлении, как даркнет, напрочь отсутствует само понятие слежки, и там сосредоточен разгул преступности, продажи оружия и наркотических веществ и не только. Если ликвидировать систему уличного видеонаблюдения, не скажется ли это негативно на общественной жизни?