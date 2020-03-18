Шестнадцать магнитных шариков от конструктора извлекли из желудка ребенка в столице

Шестнадцать магнитных шариков от конструктора извлекли специалисты детской городской больницы из желудка двухлетнего мальчика в столице.
Как рассказала мать ребенка, мальчик проглотил магнитные шарики два дня назад. Родители решили подождать, пока инородные тела выйдут естественным путем, так как сын не проявлял беспокойства. Однако, когда это не произошло, было принято решение об обращении в больницу.
Как показало рентгенологическое исследование, в желудке мальчика находилось шестнадцать магнитных шариков. Предметы были сцеплены между собой в виде кольца, а в местах сцепления на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки были обнаружены воспаления и эрозии ишемического характера. Используя современное оборудование, медики извлекли инородные тела одним блоком.