Шестнадцать магнитных шариков от конструктора извлекли из желудка ребенка в столице

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Шестнадцать магнитных шариков от конструктора извлекли специалисты детской городской больницы из желудка двухлетнего мальчика в столице.

Как рассказала мать ребенка, мальчик проглотил магнитные шарики два дня назад. Родители решили подождать, пока инородные тела выйдут естественным путем, так как сын не проявлял беспокойства. Однако, когда это не произошло, было принято решение об обращении в больницу.

Как показало рентгенологическое исследование, в желудке мальчика находилось шестнадцать магнитных шариков. Предметы были сцеплены между собой в виде кольца, а в местах сцепления на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки были обнаружены воспаления и эрозии ишемического характера. Используя современное оборудование, медики извлекли инородные тела одним блоком.