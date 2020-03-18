Коронавирус за решёткой приведёт к массовой гибели заключённых

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18 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Федеральной службе исполнения наказания сообщили, что ведомство создаёт все условия, чтобы опасная эпидемия не затронула колонии и СИЗО. Однако правозащитники считают, что отсутствие должной медицинской помощи может привести к непредсказуемым последствиям.



Группа юристов направила в правительство обращение с рекомендациями по снижению рисков распространения вируса в местах лишения свободы. В ответ на это пресс-бюро ФСИН добавило, что для борьбы с коронавирусом имеется достаточный запас медикаментов, помимо этого в колониях проводится комплекс мероприятий санитарного характера. Но правозащитники предполагают, что в случае попадания коронавируса за решётку, арестанты обречены на погибель. Это объясняется системой содержания заключённых и отсутствием оперативной медицинской помощи.



Из-за угрозы распространения вируса учреждения уголовно-исполнительной системы могут закрыться на карантин. Помимо этого, правозащитники предложили разрешить передавать с воли для заключённых все необходимые препараты и медикаменты, создать карантинные зоны.



А пока российские зеки активно шьют маски, которых не найти в аптечных пунктах, их иранские коллеги из-за общемировой эпидемии были освобождены из мест лишения свободы освободили, чтобы избежать массовой гибели людей. А это ни много ни мало 80 тыс. человек.



