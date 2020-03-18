Режим ЧС из-за коронавируса введен в Абакане

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18 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: © мэрия Абакана

Пресс-служба мэрии Абакана сообщила, что после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, в городе с 18 марта будет действовать режим чрезвычайной ситуации. В Абакане создан оперативный штаб и запрещены массовые мероприятия.

По словам начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елены Шалгиновой, лица, контактировавшие с инфицированным гражданином, установлены и находятся дома в режиме самоизоляции.

По данным на 18 марта, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Накануне стало известно, что за сутки случаи заражения зафиксировали в 15 регионах страны: в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

Источник: РБК