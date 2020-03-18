Режим повышенной готовности объявлен в Севастополе

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18 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативное заседание федерального штаба, фото sev.gov.ru

По сообщению rg.ru, из-за угрозы распространения коронавируса в Севастополе введен режим повышенной готовности. В городе отменены мероприятия численностью более 50 человек.

В Севастополе до настоящего времени не выявлено ни одного жителя, заболевшего коронавирусом, но власти города решили усилить защитные меры в связи с участившимися случаями заражения в российских регионах.

По сообщению источника, в Севастополе магазины и рынки будут работать в прежнем режиме, а запаса продовольствия в городе хватит на три-шесть месяцев.

Ранее режим повышенной готовности был введен и в Республике Крым.

Источник: РБК