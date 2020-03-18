Дорога Памяти ведет к Храму

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18 марта 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации стало не только важнейшим делом для патриотического воспитания, но и потянуло за собой все новые и новые идеи, еще более усиливающие эффект. О некоторых из них министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу рассказал в своем интервью, которое он дал журналистам телеканала «Звезда».

Главный храм ВС России, который должен стать третьим по величине православным собором после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, взметнувшись на высоту 95 метров, только начал строиться в подмосковном парке «Патриот», когда идеи стали возникать одна за другой, будто сам факт начала строительства запустил этот процесс. Одной из таких идей стала идея возведения галереи «Дорога памяти».

«Дорога памяти» протянется на без малого полтора километра. 1418 метров этой дороги будут символизировать 1418 дней страшной войны, прокатившейся по нашей стране.

«Мы хотим, чтобы каждый шаг, как удар колокола, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения.» - сказал Шойгу.

Со стен этой невероятной по размаху галереи на посетителей будут смотреть миллионы фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ. «К сожалению, не все в наших силах, потому что каких-то фотографий нет, но нам хотелось, чтобы все 33 миллиона фотографий были помещены туда». - посетовал министр обороны. На данный момент огромное полотно состоит из 3,5 миллионов фотографий. И их количество продолжает увеличиваться. Но Сергей Шойгу заверил, что, несмотря на недостающие снимки, там будут упомянуты имена всех, кто погиб в годы Великой Отечественной. Все имена, которые на сегодня известны.

Трудно переоценить ощущения ребенка, которого родители приведут на «Дорогу памяти, когда он увидит на этой скорбной стене имя или лицо своего прадеда. Возможно, этого снимка нет даже в семейных альбомах, потому что для оформления галереи поднимаются материалы военных архивов, снимки из которых, вполне вероятно, вообще никто еще не видел.

Кроме невероятного количества фотографий, на «Дороге памяти» откроются несколько кинозалов, в которых постоянно будут идти

документальные фильмы о той войне и кадры кинохроники. Там же откроется большая экспозиция с документами той поры, военными картами, старыми солдатскими письмами. Особое место в экспозиции займут огромные кадры первой аэрофотосъемки осажденной Москвы, сделанной с немецких самолетов, когда они готовились к взятию нашей столицы.

«Дорога памяти» станет масштабным музейным комплексом. Есть у министра еще один план для этого музея. Дело в том, что знамена поверженного врага, которые воины-победители в далеком 1945-м году во время Парада Победы швыряли к подножию Мавзолея Ленина, никуда не делись. Они до сих пор хранятся в запасниках. Есть идея разместить их под стеклянным полом галереи.

«В полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага», - сказал министр, добавив, - «Я не знаю, получится или нет, но надеюсь, что получится».

Участие в проекте «Дорога памяти» может - и должен - принять каждый, кто чтит память о подвиге своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Поделиться фотографиями своих воевавших родственников довоенного, военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти» по адресу в интернете https://foto.pamyat-naroda.ru/.

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

В личном кабинете пользователей существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества.

Если же вы не пользуетесь интернетом, сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1, пометка «Дорога памяти».

«Дорога памяти» набирает популярность и в других странах, причем речь идёт не только об участниках из стран СНГ, деды и прадеды которых воевали в одной армии СССР, ведь антигитлеровская коалиция включала в себя многие страны мира. Также проект активно поддерживают «звезды» культуры и спорта, общественные деятели.

Сергей Никитин