Магнитогорск и Челябинск могут стать городами трудовой доблести

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, фото соцсети

Звания «Город трудовой доблести» достойны не только Челябинск и Магнитогорск, но и другие города Южного Урала. Так считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Вопрос, касающийся обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоения почетного звания двум региональным городам, рассматривался в Законодательном собрании.

Губернатор в своем выступлении напомнил депутатам о героическом труде южноуральцев в военные годы. Так, предприятия области неоднократно награждались переходящими Красными знаменами Госкомитета обороны. Впрочем, все цифры по труду челябинцев и магнитогорцев зафиксированы экспертами.

- Мы понимаем, что этого звания достойны и другие наши города, - отметил губернатор. - Во всех наших городах ковалась победа и на селе тоже. Их подвиг также не будет забыт. Уверен, что городов Трудовой доблести на карте Челябинской области должно быть больше. И мы, безусловно, продолжим эту работу.

Позицию Алексея Текслера поддержало абсолютное большинство областных парламентариев. Решение об оформлении ходатайства приняли единогласно.

Между прочим, в территориях, удостоенных звания «Город трудовой доблести», будут устанавливаться стелы с изображением гербов городов и текстом указа президента. Также в Праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.