На Южном Урале продолжают оздоравливать экологию

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18 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

В Челябинской области в лучшую сторону изменилась экологическая ситуация. Такой вывод был сделан полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым. Он озвучил его на расширенном заседании окружного Совета по экологической политике.

Масштабное мероприятие прошло в Челябинске. Выбор был сделан неслучайно. Дело в том, что регион активно реализует задачи по улучшению экологической ситуации, в частности, комплексный план снижения выбросов в атмосферу и в числе пилотных внедряет систему сводных расчетов по квотированию выбросов.

В рамках двухдневного рабочего визита Николай Цуканов посетил ряд промышленных предприятий и отметил определенные изменения. Например, он побывал на «Мечеле».

- Количество выбросов сократилось больше чем на треть. Однако нужно решить проблему так называемого рыжего дыма – провести закупку оборудования, - подчеркнул полпред. - Мне бы хотелось, чтобы руководители взяли ситуацию на личный контроль. Люди ждут перемен, хотят дышать нормальным, свежим воздухом. Я рассчитываю на вашу поддержку, на своевременное выделение средств на эти задачи

Также в качестве примера предприятия, которое выполняет свои социальные обязательства перед жителями, Николай Цуканов привел Челябинский цинковый завод, где реализуется масштабная экологическая программа.

- Культура производства на высочайшем уровне: чисто, аккуратно, в цехах запах практически отсутствует. Я вижу, что меры, которые были предприняты предприятием в рамках соглашений, даже перевыполнены, - похвалил полпред.

Одним из лучших специализированных предприятий в УрФО, по мнению выступающего, стал завод по переработке мусора «Вторком». Николай Цуканов также отметил несколько заводов, где ежегодно снижаются выбросы. Он говорил об ММК, «Мечел-Коксе» и «Минплите».

О проектах, которые реализуются на территории области, подробно рассказал губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что бюджет нацпроекта «Экология» исполнен практически в полном объеме – денежные средства потрачены более чем на 99 процентов.

Челябинск и Магнитогорск включены в федеральный проект «Чистый воздух». Так 15 промпредприятий заключили соглашения с Минприроды, Роспотребнадзором и правительством области, взяв на себя обязательства снизить выбросы в атмосферу. В результате к 2024 году в Магнитогорске их снизят более чем на 20 процентов, а в Челябинске - более чем на 38. К слову, по итогам прошлого года выбросы снизились в этих городах на три процента.

В регионе работают над внедрением экологического стандарта, который включает жесткие нормативные требования – создание локальных систем наблюдений, добровольная сертификация, сокращение сроков получения комплексных экологических разрешений для промпредприятий региона и другое.

На экологичное топливо переводится общественный транспорт, продолжается рекультивация свалки, а также создание комплексной системы обращения с ТКО. Достраивается Долгобродский канал. Благодаря нацпроекту лесхозами получены новые техника и оборудование.

Алексей Текслер также высказал ряд предложений от региона, которые помогут в реализации нацпроекта «Экология».

- В комплексный план попали 12 городов нашей страны. Предлагаю приобретение газомоторного, электрического общественного транспорта считать экологическим мероприятием, чтобы федеральные средства уже в этом году регионы получили. Очевидный эффект в этом есть: мы переводим старую технику, работающую на традиционном топливе, на новую, современную, – сказал губернатор.

Глава региона озвучил предложения по совершенствованию нормативной базы и стимулированию предприятий, реализующих экологические программы.

В рамках расширенного совещания о своих проектах в области экологии также рассказали главы субъектов УрФО, собравшиеся обменялись мнениями. Представители федеральных ведомств, присутствующие на совещании, услышали замечания от руководителей регионов, устранение которых поможет в реализации нацпроекта «Экология».