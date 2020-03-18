В условиях коронавируса за спекуляцию - тюрьма

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии приняли революционный декрет против спекулянтов: до года тюрьмы или до 9 с лишним тысяч долларов за скупку и перепродажу медицинских масок. Меры вступили в силу с 15 марта — в основном в отношении интернет-аукционов, которые тут же перестали выставлять на продажу исчезнувшие из магазинов пачки с масками. Пока за спекуляцию никого не наказали.



При отсутствии дефицита японцы маниакально закупают туалетную бумагу на случай, если им запретят выходить на улицу. Но пока до карантина и полной изоляции не дошло, а некоторые экономисты даже говорят, что делать небольшие запасы - это неплохо, а взрыв потребительского спроса может даже подтолкнуть экономический рост.



В префектуре Сидзуока законодательное собрание осудило одного из депутатов, который похвалился в соцсетях тем, что заработал на торговле медицинскими масками около 84 тысяч долларов. Уголовной ответственности ему не грозит, но доверие своих избирателей он окончательно потерял.



После вчерашнего выступления президента Путина о том, что России не грозит товарный дефицит, население, как по сигналу, стремительно бросилось сметать с прилавков продукты долгосрочного хранения и санитарные средства. Возможно, они снова появятся, но кто может гарантировать, что цену не завысят? Ведь у нас нет декрета против спекулянтов. Некоторые наблюдатели прогнозируют, что ажиотажный товарный спрос продлится около недели, но после того как граждане забьют все свободные углы в своих квартирах гречкой, рисом, макаронами и потратят последние деньги, прилавки магазинов оставят в покое, и они снова наполнятся. Одновременно замечено, что в торговых сетях пропали ценники с акциями и скидками, а продавцы на кассах гомерически хохочут, видимо, отгоняя коронавирус.



