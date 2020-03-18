Коронавирус шагает по планете: свежие вести с полей

В Екатеринбурге 18 марта Роспотребнадзор подтвердил пять новых случаев заражения коронавирусом. Первый случай заболевания был установлен во вторник у женщины, прилетевшей из Италии.
Оператор Tez Tour разослал турагентствам сообщение о временной приостановке приема документов на шенгенские визы в Екатеринбурге с 19 марта.
Свердловский областной краеведческий музей объявил о закрытии экспозиций для посещения, Театр юного зрителя отменил спектакли.
Источник: e1.ru
Первые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Турции и Молдавии
По информации РИА Новости, о первой смерти от коронавируса в Турции сообщил Министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Общее число заболевших в стране достигло 98 человек.
В Молдавии из-за коронавируса умерла 60-летняя женщина.
"Сегодня ночью умерла пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом. На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 - дети", - заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Накануне решением Правительства Молдавии было приостановлено авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы.
В Австралии введен режим чрезвычайной ситуации
По сообщению KP.RU, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. По его прогнозам эпидемия коронавируса может продлиться полгода.
По последним данным в Австралии зафиксированопять смертей и около 400 случаев заражения.
Режимы ЧС и ЧП ранее были введены в США, Италии, Испании, Чехии, Литве, Латвии, Сербии, Эстонии, Армении, Казахстане и Ливане.