Коронавирус шагает по планете: свежие вести с полей

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18 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Екатеринбурге 18 марта Роспотребнадзор подтвердил пять новых случаев заражения коронавирусом. Первый случай заболевания был установлен во вторник у женщины, прилетевшей из Италии.

Оператор Tez Tour разослал турагентствам сообщение о временной приостановке приема документов на шенгенские визы в Екатеринбурге с 19 марта.

Свердловский областной краеведческий музей объявил о закрытии экспозиций для посещения, Театр юного зрителя отменил спектакли.

Источник: e1.ru

Первые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Турции и Молдавии

По информации РИА Новости, о первой смерти от коронавируса в Турции сообщил Министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Общее число заболевших в стране достигло 98 человек.

В Молдавии из-за коронавируса умерла 60-летняя женщина.

"Сегодня ночью умерла пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом. На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 - дети", - заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Накануне решением Правительства Молдавии было приостановлено авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы.

В Австралии введен режим чрезвычайной ситуации

По сообщению KP.RU, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. По его прогнозам эпидемия коронавируса может продлиться полгода.

По последним данным в Австралии зафиксированопять смертей и около 400 случаев заражения.

Режимы ЧС и ЧП ранее были введены в США, Италии, Испании, Чехии, Литве, Латвии, Сербии, Эстонии, Армении, Казахстане и Ливане.