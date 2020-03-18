Актуальное народное творчество : мемы про удалённую работу

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18 марта 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

удаленная работа, фото: соцсети

Удалённая формы работы существовала и до ситуации с COVID-19. Но сейчас многие компании, работавшие ранее в стандартном режиме, перевели своих сотрудников на удалёнку.

Это случилось в Китае, в Италии, затем в ряде европейских стран. В России все больше работодателей также предлагают сотрудникам соблюдать добровольную самоизоляцию и работать из дома.

На момент 17 марта удаленно работать начали сотрудники «Яндекс», «Twitter», Google, РБК, ИД «Комсомольская правда» и многих других компаний.





Офисным жителям непривычно такое новшество: кто-то радуется, что не нужно тратить время на дорогу и рисковать своим здоровьем во время пандемии, кому-то не хватает коллектива, компании коллег и утренних сборов на работу. Тем временем мемы про удалёнку стремительно заполонили Сеть. «Аргументы недели» собрали лучшие из них.