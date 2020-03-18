Глава города Советского приехал из Таиланда и отправился на карантин

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18 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Мэр города Советский, что в Ханты-Мансийском АО, был в отпуске в Таиланде. По возвращении, его, как и положено, отправили на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом, поскольку прибыл из неблагополучного с эпидемиологической точки зрения региона.

Сообщается, что мэр Александр Жуков крайне недоволен тем, что оказался выключен из общественно-политической жизни – на носу праймериз «Единой России».

Впрочем, мэру некого винить, кроме самого себя. Как выяснилось, всем чиновникам было рекомендовано отказаться от отпусков до проведения голосования по Конституции РФ, однако глава Советского пренебрег этим советом. Как и другой рекомендацией – не ездить за границу.

Ранее сообщалось, что заксобрание Пермского края может перейти на работу в дистанционном режиме.