Москвичей старшего возраста предупредили о риске осложнений от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный сайт мэра Москвы

Пожилой человек. Фото: Pixabay.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сделал специальную рассылку москвичам старше 60 лет с предупреждением о риске заражения коронавирусом.

«Вы находитесь в группе риска осложнений в случае заражения коронавирусной инфекцией, так как Вы старше 60 лет. Люди старше 60 лет особенно тяжело переносят осложнения инфекционных заболеваний», - сообщается в рассылке.

Далее следуют рекомендации, как избежать риска заражения коронавирусом, особенно опасным для пожилых людей. Главный совет – не выходить из дома без особой необходимости, отменить запланированные поездки, заменить встречи общением по телефону, оплачивать счета дистанционно, по возможности заказывать доставку продуктов на дом, соблюдать простые правила профилактики и гигиены.

В случае появления симптомов заболевания в информационном письме рекомендуется не заниматься самолечением, оставаться дома и вызвать врача на дом. Только врач может поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение, напоминает москвичам старшего поколения рассылка официального сайта мэра Москвы.