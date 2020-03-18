Почему нас тянет назад в СССР?

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

У социологов в ходу термин «эффект Манделы» – это когда у большого числа людей совпадают ложные воспоминания. Миллионы во всём мире уверены, что Нельсона Манделу замучили в тюрьме белые расисты, и даже помнят газетные статьи на эту тему. Хотя после освобождения в 1990 г. он пять лет был президентом ЮАР – такое трудно забыть.



Уверенность, что мы хорошо помним всё, произошедшее на нашем веку, смехотворна. Откуда это тяжёлое признание? С тех пор как распад СССР предписано считать крупнейшей геополитической катастрофой, его причины тоже обязаны быть геополитическими: происки мировой закулисы, подрывная работа Горбачёва, либеральные экономисты, сионисты, сепаратисты, экстремисты. Брежневский застой в школах характеризуют как время расцвета державы. Советский Союз тоже вёл двойную жизнь, которая не могла не выйти наружу. Но мы то ли не заметили этого, то ли успели подзабыть.



Из 2020 г. нам может показаться, что общество начало превращаться из идеологизированного в потребительское в 1980-е годы. И государству пришлось отпустить вожжи, разрешить кооперативы и торговлю на рынках. Однако в реальности как раз в 1986 г. началась борьба с нетрудовыми доходами: в условиях продовольственного дефицита запретили обогреватели в парниках и ограничили размер теплиц. За нарушения их даже сносили бульдозерами.



Как «эффект Манделы» нашёптывает нам, будто СССР был братской семьёй народов – грозных, воспитанных и чуждых наживе, так и неспешное течение жизни в застойные годы выстилает морок, будто так могло продолжаться вечно. Однако наше сознание хочет помнить из прошлого только хорошее. Но власти почему-то снова не видят, что ключевые ценности изменились и путают подлинные стремления человека с вредными привычками, от которых он хочет, но не может избавиться. Им кажется, что мы очень тоскуем по СССР, и они предлагают его апгрейд – с открытыми границами и легальным малым предпринимательством. Точно так же брежневские идеологи верили, что авторитаризм без голода и репрессий, но с отдельными квартирами и отпуском в Болгарии – предел мечтаний шестидесятников. И это снова может выйти боком всей стране.



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