Латвийский политик Олег Буров: Если мы сейчас посмотрим в окно, то воистину увидим чрезвычайную ситуацию

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Олег Буров, латвийский политик, фото соцсети

Итак, Латвия опустила «железный занавес»: закрыты границы, кафе, школы. Чрезвычайная ситуация. Более того, внеочередные выборы в Рижскую думу, видимо, переносятся на 6 июня. Во всем «виноват» коронавирус! Что сейчас происходит в деловой сфере столице Латвии? Будет ли принят бюджет Риги? Как «обогнуть» кризис, который надвигается со скоростью метеорита? Специально для «Аргументов Недели» мнение латвийского политика Олега Бурова.

«Когда в конце года, в декабре усиленно шли разговоры о том, что надо распустить Рижскую думу из-за «мусора», то я призывал посмотреть в окно, чтобы убедились те, кто этого желал, что никакой чрезвычайной ситуации нет. Нет ЧС с мусором. А если мы посмотрим сегодня в окно, то воистину увидим чрезвычайную ситуацию: закрытые кафе, пустые гостиницы, отсутствие мероприятий. Словно кто-то, видимо, сглазил, когда говорил о ЧС с мусором. И такая ситуация не только в столице, но и в Латвии. Конечно, в Риге особенно заметно: много кафе, различные сферы услуг, работники и т.д.

Конечно, больше всего пострадает Рига. Сейчас в Рижской думе всего три человека, которые только пришли. Три вместо шестидесяти! И пришли эти три человека всего на пару месяцев. Конечно, для них это большая проверка! Впрочем, проверка для всей такой ситуации.

Что нужно делать в такой ситуации, которая сейчас сложилась?

Обязательно нужно принимать бюджет! Нужно! Почему? Нужно «греть экономику». Должны проводиться ремонтные работы, чтобы имели работу строительные фирмы. Я не говорю сейчас о многомиллионных контрактах, а о небольших вложениях. Смотрите, что происходит! Школы практически на месяц закрыты. Зачем сейчас терять время? Я понимаю, что школу всю сложно отремонтировать, но актовый или спортивный зал, конечно, можно. Похожая история с детскими садами. Можно же отремонтировать одну группу. Сколько на такой ремонт уйдет денег? Ну, 15 тысяч евро. Но будет сделан ремонт и люди получат работу.

Самое главное сейчас – люди! Те люди, которые остались без работы. А работа должна быть! То, что сейчас происходит – начало! Я не хочу никого пугать, но дальше будет сложнее.

Сейчас важно, чтобы государство и самоуправление смотрели «в одном направлении» на ситуацию. Что будет дальше? Мы не знаем! Может ситуация изменится, а может и долго продолжаться. Сейчас в Латвии ЧС. А если не найдут, простите, противоядия, то как тогда? Сегодня очень сложная ситуация и следует быть всем структурам вместе.

Я считаю, что думать о «политических играх» в данный момент – кощунственно. Сегодня не до политики. Скоро вернутся в Латвию приблизительно 3000 человек, которые были за ее пределами. И следует смотреть, что будет дальше: сколько больных, как будет проходить карантин. Ситуация, конечно, стабилизируется. Мы находимся в закрытом пространстве. Но следует подождать пару недель.

Очень важно сейчас обезопасить пожилых людей. Например, люди в возрасте идут на почту получать пенсию: очереди часовые, стоят друг к другу близко. Разумеется, нужно решать такие вопросы. То, что сейчас некоторые партии призывают в социальных сетях позаботиться о своей безопасности – хорошо, но! Пожилые люди не читают эти социальные сети. Возможно, следует выпустить листовки, баннерную рекламу для пожилых людей. Думаю, что каждое домоуправление может взять на себя такую обязанность: класть листовки в почтовые ящики, развесить баннеры. Поверьте, пожилые люди увидят, прочтут, отреагируют».

Продолжение следует…