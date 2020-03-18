Коронавирус в Южной Америке: пока ещё не страшно

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18 марта 2020, 02:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

индейцы, фото: соцсети

«Пока ещё не страшно»… Так говорят сейчас про ситуацию в Южной Америке. И это правда, ведь на этих территориях пока тревогу не бьют. Всех заболевших тщательно изолируют, чтобы вирус не распространился на окружающих. Заражённых пока лишь только десятки, но власти опасаются, что в ближайшем будущем положение может усугубиться.

Для государств Южной Америки, как и для Индии с Пакистаном, коронавирусная пандемия может стать смертельной. Ведь уровень жизни там на крайне низких ступени. Во многих странах процветает наркоторговля и бандитизм. Уровень здравоохранения оставляет желать лучшего. В горах и джунглях проживает немалое количество разных племён, для которых вирус может стать армагеддоном.

Но местные жители не спешат паниковать. В основном они продолжают верить и надеяться, что угроза всё-таки минует их земли.

В странах Южной Америки полным-полно верующих, которые считают, что Бог не допустит массового заражения. В этом они немного похожи на набожных индонезийцев. В индейских племенах предпочитают не заговаривать о коронавирусной инфекции.

Племенные шаманы издревле практикуют особые методы лечения недугов. Это у них пошло ещё со времён майя и ацтеков.

Они всерьёз считают, что заболевание к ним не дойдёт. Хотя уж им-то и следует поостеречься угрозы. Многие племена всё ещё застряли в далёком прошлом, и соответственно здравоохранения у них просто не имеется. Всё в основном зависит от колдовства и наркотических веществ.

Будем внимательно следить за событиями в мире, связанными с пандемией коронавируса, и надеяться на то, что её скоро остановят.

Пока что эпицентром распространения считается Италия. Именно там сейчас царит настоящий кошмар. Даже в Китае уже ситуация намного лучше.