«Забитые, но не утратившие дух»: о самой беднейшей стране мира и её жителях

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18 марта 2020, 01:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

веселый народ Бангладеша, фото: соцсети

Бангладеш – бывшая английская колония, получившая независимость в 1971 году. Сейчас эта страна считается одной из самых беднейших и ужасающих во всём мире.

Многие старые люди с ностальгией и болью вспоминают дни, когда они жили под англичанами. Тогда они ещё не думали, что все их надежды о процветающей независимой державе обратятся в прах. Основное население государства состоит из бенгальцев, а государственной религией считается ислам. Фанатизм здесь также явление нередкое. Храмы иноверцев частенько подвергаются поджогам.

Поначалу общее развитие державы шло вполне нормально, но со временем уровень жизни настолько упал, что на данный момент – это настоящая «столица бездомных» со всего мира.

Ещё эта держава считается одной из самых перенаселённых на планете. Более 10% населения совсем не имеет собственного жилья.

Очень много голодных людей, для которых даже кусок хлеба кажется лакомством. Малоимущие вынуждены питаться, чем попало, лишь бы только выжить. Местные проживают свои дни в землянках, на улицах или в обломках машин.

В Бангладеш просто огромное количество больных детей. Почти каждый ребёнок имеет на теле какие-нибудь язвы или раны. Страна уже давно погрязла в средних веках, и уровень жизни так и не меняется. Безысходность и безвыходность положения – это норма для Бангладеш. Естественно, болезни здесь обычное дело. И упаси Бог, чтобы сюда просочилась инфекция Covid-19. Тогда это станет настоящим кошмаром для всех.

Несмотря на ужасающий уровень бедности, местные жители – вполне весёлый народ. Они воспринимают всё, как есть. Вероятно, это далось им от индийских соседей. Понятие кармы в Бангладеш – вполне нормальное явление.

Многие считают, что если им далась жизнь в трущобах безо всяких условий, значит, так тому и быть, и следует с честью выдержать испытания. Ни о каких восстаниях здесь никто и не думает. Может быть, это и правильно в их случае. Ведь они ничего не могут изменить. Как и во многих африканских странах, власть здесь находится у богатых, которые совсем не намерены ничем делиться с бедняками. Олигархия Бангладеш больше напоминает средневековых феодалов времён династии Великих Моголов. И это не удивительно, ведь эта страна – это и есть одно сплошное средневековье.