«Корона Смерти»: об ухудшении ситуации с коронавирусом в Италии

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18 марта 2020, 00:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

каронавирус в Италии

Ситуация с заражением в Италии стремительно ухудшается. С каждым днём умирает всё больше заболевших. Распространение инфекции идёт с удвоенными темпами.

Такого быстрого заражения не знал даже Китай в период январской вспышки. Проблема ещё и в том, что для больных попросту не хватает мест.

По словам докторов, они идут на отчаянные шаги. Тех, кто уже не способен выжить попросту отключают от дыхательных аппаратов. Тем, у кого куда больше шансов выжить, помещаются в специальные палаты с продвинутой аппаратурой. Дело дошло до того, что для больных освобождают даже роддома. Буквально за сутки там умерло 345 человек. Заражённых – почти 32000. Подобной катастрофы эта держава ещё не знала. Умирают уже не только пожилые, но и молодые.



В последнее время очень многие врачи заговорили об отсталости в плане здравоохранения в Италии. Совсем недавно прозвучала фраза одного из медиков,

«Если мы выстоим, то как прежде уже не будет никогда».

Без сомнения, 2020-й год уже прослыл одним из самых страшных для всех наследников Римской империи. Аналитики спорят, что же стало причиной столь многочисленных смертей.

Одни утверждают, что это дело рук самих итальянцев, «проспавших» эпидемию и вовремя не обратившихся к врачам, другие же говорят, что всё происходит из-за слишком быстрого заражения, и медики попросту не успевают лечить всех сразу.

Ситуация действительно на грани катастрофы. Но тем не менее, и рвать на себе волосы тоже стоит. В Италии уже приступили к испытаниям вакцины от китайского коронавируса. Будем надеяться, что они пройдут успешно, и уже в скором времени пандемия наконец-то остановится.