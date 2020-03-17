В технополисе «ЭРА» представят современные методы защиты в киберпространстве

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17 марта 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

19 и 20 марта в Военном инновационном технополисе «ЭРА» пройдёт конференция на тему «Состояние и перспективы развития науки по направлению «Информационная безопасность». Специалисты гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности представят результаты перспективных исследований и готовые решения в этой области.

В ходе пленарного заседания прозвучит доклад начальника Технополиса, генерал-лейтенанта Ивановского Владимира Сергеевича. Он представит взгляд военной науки на основные вопросы тематики конференции и расскажет о направлениях исследований ведущихся лабораториях военного наукограда. Сейчас там трудятся 200 операторов научных рот под руководством профильных институтов во главе с НИЦ «Курчатовский институт». Молодые ученые также выступят с прогрессивными идеями по совершенствованию системы защиты информации в киберпространстве.

Предстоит два дня дискуссий вокруг актуальных задач, возникающих в условиях стремительного развития систем искусственного интеллекта, облачных баз данных, блокчейн, спутниковых и других сетевых технологий. Участники готовы предложить современные методы предотвращения информационных угроз. Согласно заявленной программе, методов насчитывается более 50. Свои взгляды на проблематику обеспечения защиты данных представят вузы, научно-исследовательские учреждения, предприятия ВПК, а также IT-компании, имеющие опыт в сфере кибербезопасности.

Отдельным событием в рамках мероприятий конференции станет проведение круглого стола, на котором его участники рассмотрят возможное сотрудничество с научно-производственными предприятиями, заявившими свои проекты для совместных исследований на площадке Технополиса «ЭРА».