Коронавирус и малоимущие

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17 марта 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

каронавирус, в России, фото: соцсети

Covid-19 уже давно проник в Россию, и это уже не скрывается. Обнаружено уже более 114 заражённых коронавирусной инфекцией. В 15 регионах России зафиксированы случаи заболеваний.

Но всё же ситуация остаётся серьёзной. Коронавирусная пандемия пока не утихает, а болезнь продолжает распространяться на население Земли.

Паниковать пока что не стоит, и по словам правительства ситуация полностью под контролем. Те, кто занёс коронавирус в Россию, недавно побывали в европейских странах, находящихся в опасной зоне. Но всё же ситуация остаётся серьёзной. Коронавирусная пандемия пока не утихает, а болезнь продолжает распространяться на население Земли.

Больше всего сейчас озабочены малоимущие. В России же уровень бедности довольно высокий. В регионах средняя зарплата весьма низкая и не позволяет человеку жить полноценной жизнью.

К тому же ситуации бывают совершенно разные и непредсказуемые. Правительство объявляет о повышенной готовности к распространению болезни, однако пока так и не прозвучали слова о малоимущей части населения. Ведь те, кто находится за гранью бедности, не всегда могут позволить купить себе запасы на месяц. Причина этого – банальное отсутствие финансов. Мы живём в реальном мире, и всякое может случиться. На данном этапе стоит сказать, что представители бедного населения действительно в большой опасности.

Теоретически может сложиться очень плохая ситуация. Давайте на секунду вообразим, что всё-таки вирус в Москве так и не сдержали, и он распространился по всем регионам. Всякое возможно, так как никто не застрахован от внештатных ситуаций. И вот коронавирус начинает поражать и малоимущее население, не способное финансово себя обеспечить на карантинные дни.

Возьмём на примере семью Петровых. Отец потерял работу, мать – домохозяйка, а сын ещё учится. И как выживать им? Каким таким образом? Помощи родственников у них нет, так как те сами малоимущие, да ещё и проживают в другой области. Тут бы себя прокормить, не то, что каких-то других людей. Вполне нормальная ситуация для России. Но почему-то эти вопросы до сих пор не обсуждаются.

А если взять семью Ивановых, в которой только мать и сын? Сын потерял работу из-за сокращений или учится, а мать – пожилая женщина, живущая на социальную пенсию. Какой тогда выход будет у них?

Всюду карантин, ничего не работает, да и деньги достать неоткуда. На работу сейчас едва ли кто устроит. А продукты в холодильники вот-вот закончатся.

Соседи помогут едва ли, так как боятся любых контактов, да и не все у нас дружат с соседями. Одним словом, полнейшая безысходность и угроза вымирания.

Пока что все эти вопросы так и не были официально подняты. Мы не вправе решать за власть, но может быть пора бы уже задуматься о малоимущих хотя бы в период пандемии?

Новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным уже показало себя самым достойным образом. Это новые люди, которым не безразлична судьба России.

Возможно, им бы стоило поподробнее рассмотреть эту проблему и принять правильное решение. Иначе катастрофы можно не избежать. В любом случае, надеемся и верим в новую стратегию, которая будет принята премьер-министром и его руководством.