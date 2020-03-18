Рождённый в индустриальных кварталах Нью-Йорка

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18 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Район в стиле лофт, фото: соцсети

Лофт. Стиль интерьера, который набирает популярность в России. Его любят за свободу, непринужденность и эклектичность.

А сформировался он как стиль в 50-х годах двадцатого века в Нью-Йорке, когда повышение цен на землю в центре города заставило владельцев промышленных предприятий оставить свои помещения и перевезти своё производство на окраины. Заброшенные здания фабрик привлекли внимание богемы и заинтересовали своими высокими потолками, большой площадью, хорошим освещением и низкими, по сравнению с обычными квартирами, арендными ставками. Совершив метаморфоз от мастерской до стильного помещения, лофты стали центром артистической жизни Нью-Йорка.



Часто в лофтах модные художники открывали свои студии или галереи. В скором времени оригинальное жилье обрело статус элитного. Созданный из-за бедности художников, своеобразный стиль закрепился за лофтом. Но платить за аренду молодым арендаторам стало не по карману, тогда им на смену пришли успешные финансисты и адвокаты. Они стремились самостоятельно воссоздать тот стиль, который очаровал их на выставках современного искусства. Так окончательно сформировался лофт, который вобрал в себя весь набор стилевых признаков, по которым мы сейчас можем отличить его от других стилей интерьера.



Итак, настоящий лофт – это место с историей: перестроенная старая школа или бассейн, заброшенные гаражи, заводы, фабрики, конюшни или даже водонапорные башни. Иначе говоря, архитектурное пространство, которое кардинальным образом изменило свой функционал. Считается, что если у лофта нет истории, даже если при этом соблюдены все важные факторы, то это стилизация.



Настоящий лофт обживается, чтобы максимально сохранить свою историю. Ведь американские художники не имели финансовой возможности ремонтировать помещение, они там, в первую очередь, творили.



Каких правил придерживаться, чтобы переделать свою квартиру под лофт? Оставить стены неоштукатуренными, а некоторые поверхности необработанными. Тут все индивидуально: кто-то может оставить нетронутой кирпичную стену, а кто-то – только какой-то участок, например, заводские балки или опору. Главное, чтобы частичка истории здания оставалась на виду, иначе, если все заштукатурить или обшить, то это уже не будет лофтом.



Но при этом для создания интерьера в духе лофта совсем не обязательно переезжать на заброшенный завод или превращать свою квартиру в индустриальный склад. Можно лишь добавить характерных предметов: какие-нибудь разнообразные металлические конструкции, трубы, старые вывески или повесить велосипед на стену. Все зависит от того, на сколько хватит вашей фантазии. Цвет стиля лофт серый (от светлого до темно-графитового) и приглушённый терракотовый, имитирующий кирпич или древесину.



При обустройстве квартиры в «индустриальном» стиле можно существенно сэкономить на отделочных материалов, если оставить стены или потолки без грунтовки и шпаклёвок. Второй вариант – это использовать обои или плитку, имитирующие старую кирпичную кладку.



Винтажное дерево тоже поможет вам дополнить дизайн. Старые балки, посеревшие от времени столы с фактурными поверхностями, стулья. При этом необязательно покупать раритетную мебель, современные методы обработки древесины помогают визуально состарить даже новые материалы.



Создать в квартире атмосферу и настроение лофта не так уж и трудно и финансово затратно. Главное – фантазия!