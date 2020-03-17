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Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, фото соцсети

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Центр мониторит цены и доступность товаров первой необходимости. Распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями инфекции», - написал Собянин.

Он подчеркнул, что центр также занимается максимально оперативным информированием населения о ситуации, а также опровергает ложную информацию и доносит до органов власти жалобы граждан, которые возникли на фоне распространения COVID-19.

 

ГБ

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