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Специалисты продовольственной службы в Крыму проведут акцию «Армейский запас – 2020»

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Специалисты продовольственной службы в Крыму проведут акцию «Армейский запас – 2020»
an-crimea.ru

То ли по стечению обстоятельств, то ли умышленно, но это совпало с паническими настроениями в обществе и скупкой товаров первой необходимости.

Пресс-служба Черноморского флота сообщает, что специалисты продовольственной службы проведут акцию «Армейский запас – 2020».

Программа будет состоять также из соревнований пекарей.

«Будет организована выставка современных технических средств и имущества продовольственной службы (передвижная автомобильная кухня, кухня-столовая для питания летного состава в полевых условиях, имущества для малочисленных групп специального назначения) и выставка бортовых рационов питания экипажей самолетов и вертолетов», - пишет пресс-служба ЧФ.

 

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