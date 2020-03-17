Участь казаков - забыть сословие, но обрести дух служения

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17 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Сергей Таран ]

Александр Худобородов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и права ЮурГГПУ

Недавно в редакции «Вечернего Челябинска» состоялась любопытная встреча с доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории и права ЮурГГПУ Александром Леонидовичем Худобородовым. Повод для встречи имелся веский. В январе этого года Худобородов был введен в состав президентского совета по делам казачества. Ученый сразу включился в рабочую группу «История казачества и сохранение его культурных традиций».

«Вечерний Челябинск»: - Александр Леонидович, чем занимается президентский совет?

- Научно-консультативный центр при президенте РФ был создан еще в 90-х. Напомню, членом этого совета был мой учитель профессор Владимир Мамонов. Деятельность этого совета то возгоралась, то затухала в зависимости от того, кто стоял во главе. Сейчас обновился кадровый состав. Что я ожидаю как член совета? Думаю, раза два в год нас будут собирать, какие-то задачи ставить. Я понимаю, что эти задачи будут в основном экспертного характера. И участие в культурно-просветительских мероприятиях, которые будут проводить казачьи общества. Сегодня казачество, в отличие от царской России, более распространенное понятие. Если раньше были исключительно казачьи края, то теперь потомки казаков живут везде: от Санкт Петербурга до Сибири. В Совете есть рабочие группы по проблемам современного казачества и по патриотическому воспитанию.

«ВЧ»: - Ваша последняя книжка — о казачестве в эмиграции?

-За пределами России к концу 1920 года оказалось около 60 тысяч казаков. Цифра примерная, потому что казаки постоянно мигрировали из одной страны в другую. На фоне двух-миллионной армии белой эмиграции это, в общем, не так и много. Но тем не менее казачья эмиграция представляла особую силу. В этом помогали чувство локтя, солидарности, взаимопомощи в среде казаков. В Париже, Праге, Харбине, Шанхае создавались казачьи союзы. Наиболее известен казачий союз в Маньчжурии во главе с атаманом Григорием Семеновым. Казаки составляли наиболее активную силу в борьбе с советским режимом. Однако казаки не сливались с остальной бедой эмиграцией, хотя цели и задачи были одни- освобождение Родины от большевизма. Но у них была автономия от командующего Петра Врангеля и другими лидерами белой эмиграции. Казаки во многом сумели сохранить традиции сословной культуры. В частности, сохранили казачьи хоры (донские, кубанские). В Шанхае тоже был хор казаков (оренбургские, забайкальские). Были известны казачьи газеты, журналы, которые публиковали прозу, поэзию. Сохранились письма Николая Николаевича Туроверова, самого знаменитого казачьего поэта зарубежья. Казачья эмиграция, я считаю, была уникальным явлением.

Редактор газеты «Аргументы недели Южный Урал» Владимир Филичкин: — Для чего это нужно сегодня людям знать?

- Для чего нам нужна история 20 века? Чтобы видеть полноценно, в многоцветьи историю первой половины 20 века. В советский период сложился стереотип, будто бы белая эмиграция — это сплошь одни реакционеры, ненавистники советского строя. Но история эмиграции — неотъемлемая часть нашей отечественной истории. Сегодня за границей находится 30 миллионов русских.

«ВЧ»: - Александр Леонидович, почему вы занялись темой казачества?

- Владимир Мамонов мне однажды предложил заняться историей нагайбаков. А в 1992 году исполнялось 150 лет как казаки-нагайбаки переселены были из Уфимской губернии в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии. Мне стала интересна эта проблема. Это белое пятно. Сама по себе уникальность казачества как субэтноса русского и других народов, и как сословие очень интересный объект изучения.

Владимир Филичкин: - У нас сейчас отношение к казачеству несколько брезгливое - «ряженые», «опричники» и прочее.

- Я считаю, что казаки — почвенники. Казаки были созданы суровой феодальной эпохой. Многие современные казаки своих корней досконально не знают. Но я говорю о настоящих казаках. Рассматриваешь старинные фотографии. Всегда поражает в них чувство собственного достоинства, выправка, уверенность в себе и вера в то, что государство их не оставит. Это были патриоты в полном смысле слова. Казачье сословие оформилось как патриотическое, находящееся на службе у Отечества. Начиналось казачество с «гуляй-поля», с «вольных людей». Вспомните Запорожскую сечь. Но наряду с этим появлялось городское казачество вдоль полосы Дикой степи. Нужен был буфер, пограничный заслон, чтобы противостоять кочевникам, в том числе от набегов Крымского ханства, Османской империи, могущественной Речи Посполитой.

Владимир Филичкин: - Вы сказали, что по взглядам вы — державник, государственник.

- Поясню. К государству можно относиться по-разному, но это не мешает любить свой народ, свою Родину.

Владимир Филичкин: - Вы занимаетесь наукой, преподавательской деятельностью. Зачем вам участие в президентском совете, которое будет только отнимать время? Какой вы от этого ожидаете эффект?

- Безусловно, ожидаю. Информация в рамках президентского совета, я уверен, будет такая, которую не получить в открытых источниках. Это я пытаюсь переосмыслить и в нужном духе подать студентам.

Владимир Филичкин: - Но теперь вы, получается, не просто профессор, а общественный деятель. И люди от вас начнут чего-то ждать.

- На Урале было два казачьих войска, Яицкое и Оренбургское. Думаю, что в президентском совете будут планироваться какие-то мероприятия, в которых мы по-возможности будем принимать участие. И точно мы будем участвовать в культурно-просветительной работе. Думаю, мы будем сотрудничать, в частности, с председателем Высшего совета регионального отделения Союза казаков-воинов России и Зарубежья Михаилом Лонщаковым. При этом в администрации губернатора есть специальное Управление по работе с казачеством.

Михаил Лонщаков: - Такое управление было при губернаторе Вадиме Соловьеве, настоящем казаке по происхождению и по душе. Тогда очень мощно начало возрождаться казачество. В Челябинской области были организованы три отдела Оренбургского казачьего войска. В Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Челябинске появились специальные казачьи уполномоченные. Но, к сожалению, все остановилось. Вы знаете, внутри руководства России есть патриоты и те, кто готов сделать хуже России. Когда все увидели, что подымается общественное казачье движение небывалыми темпами (Появились большие организации «Союз казаков» и «Казаки-воины России и Зарубежья»), господин Березовский сделал все, чтобы расколоть это движение. Ельцинская команда создала так называемые «реестровые войска». Туда начали принимать всех. Если общественные организации интересовались происхождением кандидата на вступление, взглядами целью прихода в казачье движение, то в «реестр» брали, закрыв глаза. Есть разница в том, что человек желает. Одно дело - надеть лампасы и патрулировать улицы, другое — задаться целью возрождать традиции, духовные ценности. Не случайно «реестровые войска» разделились. Там где было сильное казачество в Челябинской области, сегодня заглушили все. Надеюсь, вы Александр Леонидович, будучи в президентском совете, поможете объединению всех казачьих организаций. Нам делить нечего.

Михаил Лонщаков, председатель Высшего совета регионального отделения Союза казаков-воинов России и Зарубежья

Корр.: - Возможно ли возрождение казачества сегодня в той степени, в какой это сословие переживало возрождение в 19 веке, в эпоху повального обращения к своим корням во всех странах?

- Думаю, что возрождение казачества как сословия невозможно. Для этого нужно свое землевладение, казачья служба и проживание на определенной территории со своей широчайшей территорией. Такого в наши дни трудно представить. А вот в плане духовном, я читаю, вполне ожидать ренессанса, особенно на традиционных казачьих территориях. Литература, искусство, фольклорные группы могут сыграть свою роль. Плюс привлечение казаков к решению хозяйственных вопросов и правопорядка. Население нужно заинтересовать. Сегодня может возродиться казачий дух не как сословный, а дух служения Родине. Но для этого нужны совместные усилия.

Справка АН: 22 года назад Александр Худобородов защитил докторскую диссертацию по проблеме «Казачество в России и эмиграции -1920 1945 годы. Военные, социально-политические, культурные проблемы» в МГУ им.Ломоносова. Это была первая в стране докторская диссертация по казачьей миграции. Сегодня у него более 100 публикаций по истории казачества.