Геннадий Онищенко предложил запретить деятельность крупной медицинской компании

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России одну из крупнейших частных медицинских компаний, специализирующейся на высокоточной лабораторной диагностике.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ заподозрил фирму «Инвитро» в работе на иностранные спецслужбы.
«Инвитро» – это импортная фирма, и её надо изгонять с нашего рынка. К сожалению, она открывает доступ к тем исследованиям, которые, как правило, страна бережёт, с точки зрения доступа к биологическим жидкостям и так далее», – уточнил Онищенко.
По информации пресс-службы компании, «Инвитро» планирует в течение месяца запустить услугу тестирования на коронавирус.
Источник: Радио 1