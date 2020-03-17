Геннадий Онищенко предложил запретить деятельность крупной медицинской компании

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17 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России одну из крупнейших частных медицинских компаний, специализирующейся на высокоточной лабораторной диагностике.

Бывший главный государственный санитарный врач РФ заподозрил фирму «Инвитро» в работе на иностранные спецслужбы.

«Инвитро» – это импортная фирма, и её надо изгонять с нашего рынка. К сожалению, она открывает доступ к тем исследованиям, которые, как правило, страна бережёт, с точки зрения доступа к биологическим жидкостям и так далее», – уточнил Онищенко.

По информации пресс-службы компании, «Инвитро» планирует в течение месяца запустить услугу тестирования на коронавирус.

Источник: Радио 1