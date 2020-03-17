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Российский консул в Перу бросил россиян на произвол судьбы

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Российский консул в Перу бросил россиян на произвол судьбы
Посольство РФ в Перу, фото соцсети

«АН» располагают аудиозаписью, где отчётливо слышно, как заведующий консульским отделом российского посольства в Лиме отказывается предоставить россиянам, застрявшим в карантине, какое-либо пристанище и питание.

Как уже сообщалось, около 60 российских туристов в Перу (по официальным данным) оказались на улице из-за карантина: отели закрываются, вылететь домой невозможно. Группа россиян, застрявших в перуанском городе Куско, связалась по телефону с заведующим консульским отделом российского посольства в Лиме Сидорчуком Алексеем Геннадьевичем и попросила помощи. Ответ консула поразил россиян: оказывается, нет никакой возможности где-либо разместить и накормить наших соотечественников (аудиозапись «Аргументам недели» предоставила туристка из Москвы Алла Купцова).

«Аргументы недели» готовят запрос в МИД России о действиях (или бездействии?) представителей министерства.

ГБ

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