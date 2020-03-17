Артисты, спортсмены, государственные деятели: «Предпринятые меры по коронавирусу оправданы»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", опубликованном во вторник на сайте Правительства Российской Федерации, говорится о предпринимаемых шагах, направленных против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках.

Отмечается, что для обеспечения экономической устойчивости, Кабинет министров и Центральный банк России обладают достаточным объемом финансовых ресурсов. Также сообщается, что пакет принимаемых мер направлен на достижение трёх приоритетных задач: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики и принятие мер по поддержке населения и региональных бюджетов.

В заключение опубликованного документа говорится, что в случае необходимости, пакет реализуемых мер будет расширен:

«Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд. рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий».

Подчеркивается, что для стабилизации ситуации Правительством Российской Федерации и Банком России будет сделано все необходимое.

Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила о ежесуточном производстве в России 100 тысяч тест-систем по выявлению коронавируса. Также она добавила, что уже изготовлено более 700 тысяч тест-систем, они отправляются в регионы.

«Мы оказались очень подготовленной страной, одной из самых подготовленных стран мира к такого рода эпидемии», - говорит глава Сбербанка Герман Греф. Он также напоминает россиянам, что лучше в период распространения заболевания по возможности отказаться от использования наличных денег, пользоваться банковскими картами и оплачивать покупки онлайн.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин уверен, что в России ситуация с коронавирусом находится под полным контролем. «У нас не такая сложная ситуация, как в других странах. На мой взгляд, всё на контроле. Те решения, которые происходят, верны, – выразил свое мнение Сёмин. – Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки, чем это было раньше. Есть понимание, что нужно быть более внимательным к себе».

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался, что артистам сейчас очень тяжело. Все ближайшие концерты коллектива отменены. Тем не менее, Григорьев-Апполонов относится к запретам с одобрением, несмотря на то, что они принесут лично ему убытки: «Конечно, все это оправдано».