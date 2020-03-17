Александрович Владимир Казимирович

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Родился в городе Молодечно (Минская область, Республика Беларусь), с отличием окончил музыкальное училище (ныне лицей) им. М.К. Огинского.

В 2004 г. с отличием закончил Нижегородскую государственную консерваторию им. М. Глинки по классу «Академическое пение» (оперное искусство).

В 2001-2005 гг. – ведущий солист Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

25 сентября 2015 года, в год 250-летия М.К. Огинского, в Беларуси состоялась премьера национальной оперы «М.К. Огинский», где исполнил главную роль.

С 2015 года – приглашенный солист оперных театров Италии, Франции, Австрии, Германии.

В 2014-2017 гг. стажировался у ведущего маэстро оперного искусства Франко Пальяцци (Флоренция, Италия).

С марта 2019 года – солист Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

Участвовал в мастер-классах Павла Лисициана, Ивана Петрова (Краузе), Евгения Нестеренко, Артура Эйзена, Ольги Кондиной, Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Миреллы Френи, Брина Терфеля, Фьоренцы Коссотто, Франко Пальяцци.

Партии, исполненные в Италии: Фиеско («Симон Бокканегра» Дж.Верди), Лоредано («Двое Фоскари» Дж.Верди), Филипп II («Дон Карлос» Дж.Верди, концертное исполнение), Банко («Макбет» Дж.Верди), Дон Альфонсо («Так поступают все женщины» В.А.Моцарта), Лепорелло («Дон Жуан» В.А.Моцарта, концертное исполнение), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж.Россини), Граф Родольфо («Сомнамбула» В.Беллини, концертное исполнение), Оровезо («Норма» В.Беллини, концертное исполнение), Коллин («Богема» Дж.Пуччини).

Отдельные сцены из опер Дж.Верди: Прочида из оперы «Сицилийская вечерня», Аттила из оперы «Аттила», Дон Сильва из оперы «Эрнани».

Также в репертуаре: Борис Годунов («Борис Годунов» М. Мусоргского, концертное исполнение); соло баса в «Реквиеме» Дж.Верди (концертное исполнение). В камерном репертуаре – произведения М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, М. Балакирева, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи, С. Рахманинова, П. Чайковского, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Ф. Шуберта, Р. Шумана, В. Беллини, Г. Доницетти и другие.

Самостоятельное направление в творчестве – работа по созданию цикла концертов посвященных Великой Отечественной войне: «С чего начинается Родина…» (музыкально-патриотическая композиция, состоящая из лучших песен военных лет, шлягеров из к/ф и лучших поэтических произведений о ВОВ), «Я люблю тебя, жизнь!», «Поклонимся великим тем годам» и другие.

Гастролировал на различных площадках Республики Беларусь, России, Франции, Германии, Австрии, Италии, Финляндии, Голландии, Польши, Чехии, Бельгии и Китая.

Награды

Лауреат I премии Международного конкурса вокалистов Bella voce (Москва);

Лауреат I премии Всероссийского конкурса «Романсиада» (Казань);

Лауреат II премии Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» (Москва);

Лауреат I премии Всероссийского конкурса «Весна романса» (Санкт-Петербург);

Обладатель специального приза за лучшее исполнение романса М.И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть» к 200-летию со дня рождения М.И. Глинки на Международном фестивале-конкурсе «Три века классического романса» (Санкт-Петербург);

Лауреат I премии международного конкурса, проходившего в рамках Международного фестиваля молодых оперных певцов (Грац, Австрия);

Лауреат III премии Международного конкурса вокалистов в Японии (Шизуока);

Лауреат II премии Международного конкурса имени Риккардо Зандонаи (Рива дель Гарда, Италия);

Лауреат II премии Международного конкурса имени Тоти даль Монте (Тревиор, Италия);

Обладатель специальной премии Bella Voce;

Особая благодарность за международные отношения между странами в искусстве и исполнение Вердиевского репертуара (Италия).