Как люди пытаются привлечь внимание властей к проблемам

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17 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

как привлечь внимание власти, фото: соцсети

Недавно на раздолбанной дороге в Старом Крыму появились таблички «Великий Шелковый Путь. XIV век».

Так блогер Александр Талипов подверг критике реализацию федеральной целевой программы в этом населенном пункте. По его мнению, отчасти проблема в несменяемости главы, который занимает пост с 2014 года. Активист рассказал, что местным жителям его идея понравилась, и они пообещали поддержать его своими работами. «Аргументы недели» изучили, к каким оригинальным способам привлечения внимания властей прибегают неравнодушные к проблемам граждане.

Дороги под дымку

В 2016 году в Кирове активисты залатали дороги и раскрасили их под дымку. Таким оригинальным способом кировчане решили привлечь внимание властей к проблеме дорог.

В акции участвовали более 50 человек. Они залили холодным асфальтом несколько ям на улицах Возрождения, Гайдара и Красина, а затем раскрасили их в цвета дымковской игрушки. Фотографии с акции активисты выложили в соцсеть.

Оригинальным способом привлекли внимание к ямам на дороге и жители Нововятска. Они застелили самые крупные выбоины старыми коврами, паласами и ковриками. Однако продолжать акцию активистам не дала полиция, попросившая убрать ковры с проезжей части.

На дороге хорошо клюёт

15 февраля 2016 года представители брянского регионального отделения ЛДПР провели флеш-моб в Брянске, устроив рыбалку на Московском проспекте, недалеко от остановки «Пятая поликлиника».



Евгений Зорин и Евгений Коростелев выбрали "пруд", раскинувшийся на пешеходном переходе. Поймать, к сожалению, в тот день в нём никого не удалось. Однако активисты привлекли внимание людей и властей.

Многие горожане подходили и жаловались на проблему. Кроме того, они рассказали о том, что при попытке обогнуть лужу их штрафуют сотрудники госавтоинспекции за нарушение ПДД.

Этот переход ведёт к городской поликлинике, а другого в радиусе 200 метров нет. Так активисты хотели решить проблему, и чтобы горожан перестали штрафовать за проступки администрации.

Ёлке быть!

В канун нового, 2017 года, активисты в Тольятти, возмущенные тем, что районные власти отказались установить в центре района бесплатную ёлку, украсили металлический елочный каркас портретами российских политиков.

На металлические прутья "ёлки" повесили портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, губернатора Николая Меркушкина, мэра Тольятти Сергея Андреева и других политиков. Необычная "ёлка", которую назвали "вертикаль власти", сразу привлекла внимание полиции и чиновников, которые потребовали снять портреты.

Позже на Цветном бульваре в Автозаводском районе Тольятти власти установили общественную ёлку после необычной акции местных жителей.

Лифчиковый мост

Многометровый мост к «женскому здоровью» из бюстгальтеров появился над рекой в мае 2019 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

По всей видимости, организаторами беспрецедентной акции выступило руководство одного из местных медучреждений. Прекрасной половине человечества предложили обменять свой бюстгальтер на бесплатное направление к врачу-онкологу.

Впоследствии все собранное нижнее бельё было связано в одну огромную гирлянду, которую протянули над рекой Северский Донец. Интимный "арт-объект" должен был привлечь внимание местных жителей к проблемам женского здоровья и побудить дончанок своевременно проходить обследование у маммолога.

Фото необычного моста быстро разлетелись по всем ростовским соцсетям. Жители Дона неоднозначно отнеслись к необычной акции. Одним лифчиковый флешмоб показался пошлым и бессмысленным, другие же, наоборот, поддержали его затейливых организаторов.

Могила совести властей Санкт-Петербурга

Неизвестные креативные жители города Мурино Ленинградской области, осенью 2019 года, установили надгробье с надписями «Здесь похоронена совесть властей СПб», «Доделай дорогу» и «Где тротуар?».

Так жители поселка снова привлекли внимание к проблеме единственной дороги, по которой можно кратчайшим путем выехать из ЖК «Новое Мурино» в сторону Петербурга. На въезде в жилой комплекс появилась псевдо-могила совести властей Санкт-Петербурга, дополненная крестом и венком.

Инсталляция простояла недолго, к обеду ее уже бесследно убрали. Муринцы в соцсети констатировали, что цель, с которой появилось это сооружение, – привлечь внимание властей и СМИ – была достигнута, и очень быстро, хотя способ и был «резковатым». Некоторые особо чувствительные жители отмечают, что им было неприятно видеть крест с венком на фоне собственного дома, другие же полагают, что «могила совести» была своего рода достопримечательностью. Видимо, другим способом обратить внимание на свои проблемы уже нереально. Новомуринцы устали постоянно бороться с транспортной блокадой. А вмурованные в бетон полусферы в шахматном порядке на выезде для пожарной и скорой, разрушенная трактором дорога и запаркованные на проезде машины – надоели не меньше.

Как показывает практика, привлечь внимание властей – вполне реальная и посильная задача, особенно если подойти к её реализации с креативом!