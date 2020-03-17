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Синоптик рассказал, когда московским автомобилистам можно будет поменять резину на машинах

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик рассказал, когда московским автомобилистам можно будет поменять резину на машинах
шины, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник, 17 марта, сообщил, когда столичным автомобилистам можно будет менять резину на личных транспортных средствах с зимней на летнюю. 

Синоптик отметил, что в ближайшие несколько дней будет теплая и ясная погода. Ближе к выходным в Москву придет холодный фронт, вследствие чего столбики термометров опустятся до околонулевых значений.

Тишковец уточнил, что это будет последняя волна холода в столичном регионе – со вторника начнется планомерное наступление весны. Метеоролог подчеркнул, что примерно через три недели автовладельцы смогут поменять резину на летний вариант.

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