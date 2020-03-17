Синоптик рассказал, когда московским автомобилистам можно будет поменять резину на машинах

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

шины, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник, 17 марта, сообщил, когда столичным автомобилистам можно будет менять резину на личных транспортных средствах с зимней на летнюю.

Синоптик отметил, что в ближайшие несколько дней будет теплая и ясная погода. Ближе к выходным в Москву придет холодный фронт, вследствие чего столбики термометров опустятся до околонулевых значений.

Тишковец уточнил, что это будет последняя волна холода в столичном регионе – со вторника начнется планомерное наступление весны. Метеоролог подчеркнул, что примерно через три недели автовладельцы смогут поменять резину на летний вариант.