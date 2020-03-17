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О первом случае заболевания коронавирусом сообщили в Екатеринбурге

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

О первом случае заболевания коронавирусом сообщили в Екатеринбурге
Фото: соцсети

По сведениям источника в управлении Роспотребнадзора Свердловской области, в Екатеринбурге у девушки, прилетевшей из Италии, установлен первый случай заболевания коронавирусом.

 

По неподтвержденным данным девушку госпитализировали в Городскую клиническую больницу №14, у нее высокая температура. По дороге из аэропорта домой она контактировала с таксистом и  своей мамой, которая, по сообщению источника, уже тоже госпитализирована.

Уточнить поступившую информацию обещали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, с 16 марта, в связи с мерами по профилактике коронавируса, в Екатеринбурге были закрыты музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин центра. 

 

Источник: Znak.com

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