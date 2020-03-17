О первом случае заболевания коронавирусом сообщили в Екатеринбурге

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17 марта 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По сведениям источника в управлении Роспотребнадзора Свердловской области, в Екатеринбурге у девушки, прилетевшей из Италии, установлен первый случай заболевания коронавирусом.

По неподтвержденным данным девушку госпитализировали в Городскую клиническую больницу №14, у нее высокая температура. По дороге из аэропорта домой она контактировала с таксистом и своей мамой, которая, по сообщению источника, уже тоже госпитализирована.

Уточнить поступившую информацию обещали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, с 16 марта, в связи с мерами по профилактике коронавируса, в Екатеринбурге были закрыты музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин центра.

Источник: Znak.com