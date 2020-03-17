В сети предложили «простой способ» привлечь школьников к изучению религии

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Учитель в школьном классе, Vladimir Melnikov / globallookpress.com

Представьте, что Ваш ребенок учится в начальной школе, и вдруг учителя сказали, что в будущем году планируется три предмета на выбор: «основы православия», «история мировых религий» и «светская этика». Выбор вроде как свободный, и большинство родителей хотят записать своего ребенка на «светскую этику», так как пока еще живут в светском государстве. Но преподаватели всеми силами пытаются уговорить родителей остановиться на каком-то из религиозных курсов.

Telegram-каналу «Экономика цифровой эры» стало известно, что именно такие диалоги сейчас массово происходят в российских школах, причем их количество резко увеличилось, так как от учителей стали требовать выполнения показателей, а не просто имитации бурной деятельности, как было раньше.

Учителям приходится даже откровенно вводить в заблуждение родителей и детей, рассказывая, что преподавателей светской этики просто не осталось в штате, зато специалистов по религии - хоть отбавляй.

Ведь, хотя волнующий всех предмет стал обязательным для четвероклассников еще с 2012 года, позже Русская православная церковь неоднократно просила министерство просвещения расширить преподавание курса, объясняя это, в том числе, возросшими угрозами терроризма и экстремизма.

Авторы Telegram-канала предложили «гораздо более простой путь» вовлечения учащихся в религиозные курсы - нужно просто существенно сократить заработные платы учителей в школах, ведь тогда оттуда просто уйдут все мало-мальски квалифицированные кадры, и проблема с излишним спросом на предмет «Светская этика» решится сама собой в связи с отсутствием какого-либо предложения.