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В Вологодской области пройдёт эстафета в честь Великой Победы

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Вологодской области пройдёт эстафета в честь Великой Победы
Фото: соцсети
Руководитель спортивного клуба «Пионер» Сергей Ситников выступил с инициативой провести в Вологодской области «Эстафету Победы», посвященную празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
 
В рамках этой акции спортсмены, ветераны и общественность устроят забег вместе с главами районов. В рамках проекта «Вологодские журналисты – за Победу» СМИ Вологодчины окажут этой «здоровой» акции информационную поддержку. 
 
«Я надеюсь, что нас поддержит руководство всех 26 районов области, а также Вологды и Череповца. Молодое поколение стремится быть достойным подвига, который совершили наши ветераны, сохранив для нас мир. Ребята стремятся быть здоровыми, хорошо учиться. Проводя эту акцию, мы еще раз хотим привлечь внимание людей к тому, что мы должны чтить историю своей страны, поддерживать ветеранов и, конечно, вести здоровый образ жизни», - говорит Сергей Ситников. 
 
Эстафета победы стартует уже завтра, 18 марта. Первая точка – Шекснинский район. Старт акции в 16.30 на стадионе ФОКа «Юность» даст ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Спиридонович Клубов. Вместе с юными спортсменами на дружескую пробежку придет и глава района Виктор Кузнецов. Отметим, что никакой установленной дистанции нет. Главное – это пробежка в своё удовольствие и на пользу организму! 
 
После этого Шекснинский район передаст эстафету своим соседям - в Череповецкий район. Дальнейший маршрут «Эстафеты Победы» указан на карте. Присоединяйтесь! 
 
#ЭстафетаПобеды #ВологодскиеЖурналситыЗаПобеду
 
ГБ

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