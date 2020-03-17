В Вологодской области пройдёт эстафета в честь Великой Победы

Руководитель спортивного клуба «Пионер» Сергей Ситников выступил с инициативой провести в Вологодской области «Эстафету Победы», посвященную празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках этой акции спортсмены, ветераны и общественность устроят забег вместе с главами районов. В рамках проекта «Вологодские журналисты – за Победу» СМИ Вологодчины окажут этой «здоровой» акции информационную поддержку.

«Я надеюсь, что нас поддержит руководство всех 26 районов области, а также Вологды и Череповца. Молодое поколение стремится быть достойным подвига, который совершили наши ветераны, сохранив для нас мир. Ребята стремятся быть здоровыми, хорошо учиться. Проводя эту акцию, мы еще раз хотим привлечь внимание людей к тому, что мы должны чтить историю своей страны, поддерживать ветеранов и, конечно, вести здоровый образ жизни», - говорит Сергей Ситников.

Эстафета победы стартует уже завтра, 18 марта. Первая точка – Шекснинский район. Старт акции в 16.30 на стадионе ФОКа «Юность» даст ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Спиридонович Клубов. Вместе с юными спортсменами на дружескую пробежку придет и глава района Виктор Кузнецов. Отметим, что никакой установленной дистанции нет. Главное – это пробежка в своё удовольствие и на пользу организму!

После этого Шекснинский район передаст эстафету своим соседям - в Череповецкий район. Дальнейший маршрут «Эстафеты Победы» указан на карте. Присоединяйтесь!

#ЭстафетаПобеды #ВологодскиеЖурналситыЗаПобеду