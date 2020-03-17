Ученые доказали, что живучий коронавирус не погибнет в Крыму

Надежды, что крымское тепло убьет COVID-19, опроверг ученый, приведя неопровержимые доказательства живучести заразы.
Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис РЕВИЧ, слова которого приводит РИА-Новости, назвал фантазией, что при более высокой температуре коронавирус погибает.
РЕВИЧ приводит данные, что в китайском Ухане, откуда, как считается, вирус начал распространяться, температура воздуха была более «плюс 10».
Напомним, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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