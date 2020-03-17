Кто виноват в разрыве между богатыми и бедными. Либо вы много воруете, либо мы мало работаем

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Социологи проанализировали разницу между богатыми и малообеспеченными слоями населения страны. В России их разделяет огромная пропасть. Это неравенство создаёт серьёзные предпосылки для социального напряжения.



Обе категории населения обвиняют друг друга в несправедливости. Одни считают, что кто-то много ворует, другие предполагают, что кто-то мало работает.



Государство реализует программы для поддержки бизнеса, повышения производительности труда. Но люди всё равно вынуждены брать кредиты, которые отдавать, к сожалению просто нечем.



Учёные РАН пытались разобраться, может ли человек самостоятельно вырваться из бедности. В российских реалиях это сделать практически невозможно.



Почти 57% населения страны живёт на зарплату, которой хватает, чтобы погасить все расходы на питание и коммунальные платежи. Иногда для обеспечения даже этого минимума приходится устраиваться на две работы.



Респонденты опросов также объясняют, что в категорию бедных они попадают из-за отсутствия работы на протяжении длительного периода времени. Но, чтобы исправить эту ситуацию, требуется проявлять активность. Люди привыкли свои проблемы списывать на тяжёлую судьбу и внешние обстоятельства.



Богатые становятся ещё более состоятельными за счёт того, что вкладывают накопленный капитал в выгодное дело благодаря полезным связям и деловой хватке. Соответственно, чем больше денег, тем больше можно получить, если ими правильно распорядиться.



