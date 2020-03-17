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На Южном Урале ищут руководителей учреждений социальной сферы

, 15:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

На Южном Урале ищут руководителей учреждений социальной сферы

О кадровом конкурсе рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

 

По словам Ирины Гехт в учреждения социальной сферы требуются специалисты на руководящие должности. Это руководители и их заместители в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социальной сферы. «Конкурс предполагает написание прохождение тестов, написание эссе, собеседование с руководителями этих учреждений, - рассказала Ирина Гехт. - Мы готовы привлечь на руководящие должности и молодых специалистов».

Прием заявок завершится 19 апреля, Для регистрации и прохождения этапов необходимо перейти на портал конкурса http://konkurskadr.gov74.ru.

 