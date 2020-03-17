На Южном Урале ищут руководителей учреждений социальной сферы

О кадровом конкурсе рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.
По словам Ирины Гехт в учреждения социальной сферы требуются специалисты на руководящие должности. Это руководители и их заместители в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социальной сферы. «Конкурс предполагает написание прохождение тестов, написание эссе, собеседование с руководителями этих учреждений, - рассказала Ирина Гехт. - Мы готовы привлечь на руководящие должности и молодых специалистов».
Прием заявок завершится 19 апреля, Для регистрации и прохождения этапов необходимо перейти на портал конкурса http://konkurskadr.gov74.ru.