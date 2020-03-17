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Врач Андрей Волна: новый вирус недостаточно исследован

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Андрей Волна: новый вирус недостаточно исследован
Фото: соцсети

Обращаясь к коллегам, врач травматолог-ортопед Андрей Волна напомнил о профессиональной ответственности при оценке сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса. 

 

Он отметил, что эпидемия продолжает свое развитие в первую очередь потому, что новый вирус недостаточно исследован, в отличие от «старых» инфекций, и к ситуации следует относиться осторожно.

- «Старые» инфекции, даже ежегодный и меняющийся год от года грипп, развиваются и живут (и сходят на нет) по давно описанным и известным закономерностям. Для коронавируса на данный момент известно только одно: пикообразное развитие эпидемии требует колоссальной мобилизации всех ресурсов здравоохранения, как материальных, так и кадровых, – пояснил Андрей Волна.

Врач травматолог отметил, что на данный момент является чрезвычайно важной организация карантинных мероприятий, складывающихся из двух составляющих: усилий правительства и понимания граждан.

 

Источник: Эхо Москвы

 

ГБ

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