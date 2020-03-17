Врач Андрей Волна: новый вирус недостаточно исследован

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Обращаясь к коллегам, врач травматолог-ортопед Андрей Волна напомнил о профессиональной ответственности при оценке сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Он отметил, что эпидемия продолжает свое развитие в первую очередь потому, что новый вирус недостаточно исследован, в отличие от «старых» инфекций, и к ситуации следует относиться осторожно.

- «Старые» инфекции, даже ежегодный и меняющийся год от года грипп, развиваются и живут (и сходят на нет) по давно описанным и известным закономерностям. Для коронавируса на данный момент известно только одно: пикообразное развитие эпидемии требует колоссальной мобилизации всех ресурсов здравоохранения, как материальных, так и кадровых, – пояснил Андрей Волна.

Врач травматолог отметил, что на данный момент является чрезвычайно важной организация карантинных мероприятий, складывающихся из двух составляющих: усилий правительства и понимания граждан.

Источник: Эхо Москвы