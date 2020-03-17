Молодые южноуральцы расскажут о войне

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17 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Южноуральские школьники и студенты смогут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне».

Организатором конкурса выступает Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурсные работы принимаются по следующим темам: «Я смотрю на фронтовую фотографию», «Семейные реликвии – военные трофеи», «Судьба семьи в истории страны», «Треугольники с войны». Работы принимаются в письменном виде до 6 апреля. Их необходимо будет отправить по электронному адресу pochtapobeda75@mail.ru. Имена победителей будут объявлены организаторами до 16 апреля. Более подробную информацию о конкурсе можно прочесть на сайте Палаты молодых законодателей.