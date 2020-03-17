Те, кто попал в беду за границей после отмены рейсов, не могут получить страховку – срок-то истек

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В соцсетях появилась история женщины, которая стала заложником ситуации с отменой международных перелетов из-за коронавируса и несовершенства нашей страховой системы.

Многие из тех, у кого были куплены билеты за границу на апрель-май наверняка уже столкнулись с огромными сложностями при попытке вернуть деньги. И это несмотря на обещания правительство о том, что пассажирам все возместят. Особенно это касается тех, кто брал билеты не напрямую у авиакомпаний, а через сервисы бронирования. Россияне понимают, что это замкнутый круг, никто не хочет брать на себя расходы.

Но это все ерунда по сравнению с тем, с чем столкнулась пожилая москвичка, оказавшаяся в это непростое время во Франции. 12 марта она не смогла вылететь домой из-за отмены рейсов. «Даже из Китая была эвакуация россиян, но из Франции нет», - пишет в соцсетях ее дочь. На второй день после неудавшегося вылета женщина сломала ногу. Она звонила в Росгосстрах, где у нее была оформлена страховка. Но там не отвечали – по выходным они не работают. Россиянку отправили в госпиталь в Бордо. После многочисленных попыток связаться с Росгосстрахом, там все-таки ответили, что ничем помочь не могут – это не страховой случай, поскольку действие страховки закончилось 12 марта, в день предполагаемого вылета. Из больницы женщину выставили на улицу. Без костылей и лекарств. Что делать теперь, она не знает. И родное государство, и страховая компания – осталась брошена всеми. Ни домой улететь, ни получить необходимо лечение.