Замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач: Коронавирус в Крыму не обнаружен. Ажиотаж накручен СМИ и соцсетями

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17 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач, crimea-news.com

Заместитель министра здравоохранения Крыма обвинил СМИ и соцсети в создании ажиотажа по ситуации с заболеваниями.

Николай ДЕРКАЧ в комментарии «Крым 24» заявил, что коронавирус в Крыму не обнаружен, а эмоциональную напряженность среди населения списал на средства массовой информации и социальные сети. «Ажиотаж накручен больше за их счет», - сказал замминистра.

ДЕРКАЧ напомнил, что с 17 марта 2020 года на территории Крыма введен режим повышенной готовности к борьбе с инфекционными заболеваниями и рассказал, что закупаются боксированные машины скорой помощи, а также боксированные носилки.

Напомним, что боксированние полностью изолирует зараженного от контакта с окружающим миром.