Медицинские маски начнут производить в Сочи

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17 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Хабибов ]

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский выступил с соответствующим заявлением. Он предложил наладить собственное производств медицинских масок, так как из-за нехватки и резкого увеличения их стоимости, поступают жалобы от горожан.

Директор сочинского городского аптечного управления Дмитрий Оробинский сообщил, что цены на медицинские маски в городе подскочили от 3 до 25 рублей – через поставщиков оптом. Товар теперь нужно покупать по полной цене и не менее 100 тысяч штук.

Чиновникам мэрии необходимо обратиться в Росздравнадзор в письменном виде, чтобы узнать, почему в муниципалитете отсутствуют средства защиты заявил Алексей Копайгородский.

«Необходимо рассмотреть возможность производства медицинских масок на территории Сочи», – отметил Копайгородский.

Отметим, пока заболевших в Сочи нет. Многие зарубежные рейсы отменены. Турпоток в Сочи уже увеличился на два процента.