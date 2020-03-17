«Магнит» из-за коронавируса переводит своих сотрудников на удалённую работу

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17 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Хабибов ]

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, компания поэтапно переводит своих сотрудников на удалённую работу.

С 17 марта компания «Магнит» начала переводить своих сотрудников на удалённую работу. Связано это с тем, что в Краснодаре уже выявили случай заражением коронавирусной инфекцией. Компания старается со своей стороны обезопасить сотрудников.

В пресс-службе сообщают, что около 50% сотрудников чьи обязанности можно выполнять на расстоянии переведут на удалённую работу - из дома. Специальный режим коснётся беременных сотрудников и тех, кто старше 50 лет.

Командировки, которые никак нельзя отменить попадут под исключение.