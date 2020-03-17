Многие авиакомпании могут обанкротиться

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17 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Глава Росавиации Александр Нерадько считает, что приостановка международных рейсов на фоне общей ситуации с большой долей вероятности может привести к банкротству ряда авиакомпаний.

Нерадько озвучил неутешительные цифры: если до конца года ничего не изменится, убытки могут быть более 100 млрд рублей. Помимо коронавируса, положение усугубляет и снижение курса рубля.

На данный момент ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Узбекистаном и др.

Можно ли чем-то помочь авиаперевозчикам? «В целях реализации отраслевых мер поддержки авиакомпаний в 2020 году Росавиация предлагает рассмотреть вопрос о фактическом обнулении сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний в районах аэродромов ДФО и Арктики, а также на маршрутах организации воздушного движения между ними, что позволит снизить себестоимость перевозки. Также Росавиация предлагает в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%", - заявил Александр Нерадько.