Инфекционную больницу в ТиНАО оперативно подсоединят к коммуникациям

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17 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, фото соцсети

Все необходимые инженерные коммуникации будут подведены к строящейся инфекционной больнице в ТиНАО в кратчайшие сроки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина принято решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций. Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика. Чтобы обеспечить работу больницы в максимально сжатые сроки, нами были налажены оперативные поставки материалов со всей России и используются новейшие технологии, включая собственные разработки», - сказал Петр Бирюков.

По его словам, объект будет подключен к магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации в ближайшее время.

«Будут возведены котельная, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков», - пояснил заммэра.

Одна из первоочередных задач - строительство газопровода и газовой котельной для обеспечения объекта теплом и горячей водой, отметил он.

«В настоящее время ведется прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления общей протяженностью около 6 км, работаем одновременно на пяти участках. В среднем газопровод такой протяженности строится не менее 1,5 лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова», - подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все устанавливаемое оборудование - собственного производства «Мосгаза».

«Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой - порядка 2,5 тыс. куб. м в час. Кроме котельной мы смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе», - рассказал заммэра.

«Мосводоканал» также приступил к строительству инженерных сетей, добавил он.

«Для обеспечения больницы питьевой водой будет построен современный водозаборный узел общей производительностью 1 тыс. 250 куб. м в сутки. Водоисточником послужат подземные ключи, для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500 куб. м каждый, станцию водоподготовки для очистки воды и насосную станцию, которая будет подавать очищенную воду в водопроводную сеть», - отметил Петр Бирюков.

Кроме того, как сообщил заместитель мэра, «Мосводосток» возведет два локальных очистных сооружения, а компания «Россети Московский регион» выдаст 8 МВт мощности новой больнице.