Новые технологии в индустрии моды

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17 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Вико Варваштян ]

Одежда будущего, фото: соцсети

С каждым днем производители изобретают все больше новых инновационных вещей для комфорта и разнообразия нашей жизни. Специалисты мира моды также не отстают. Какие же новые технологии появились в мире моды?

3D принтер

В середине 20 века были разработаны первые 3D принтеры. Раньше машины трехмерной печати применялась в основном для промышленных предприятий или крупных частных организациях. Но сегодня они уже во всю используются самыми смелыми дизайнерами. Хотя, одежда, спроектированная принтером не совсем «носибельна», специалисты уверяют, что уже в ближайшем будущем каждый сможет иметь его у себя дома для создания образа. Всего лишь понадобится скачать программу модели и внести свои параметры.

Лазер

Это удивительно недорогое и удобное устройство нашло свое место в мире моды и красоты. При создании точных и симметричных моделей не сравнится ни одна машина с лазером. С помощью этого устройства экономится большое количество времени производства и средств. Лазерная машина способно прорезать любую ткань, будь то замша, кожа и тд.

Виртуальные примерочные и умные зеркала

Если раньше нарядить куклу в онлайн игре было хитом, то сейчас в специальной программе вы можете нарядить себя. Магазины всего мира хотят максимально упростить выбор одежды и сэкономить время своего покупателя. С помощью определенной программы человек вносит параметры своего тела и увидеть, как выбранный образ отобразится на мониторе своего компьютера или смартфона. Тем самым у клиента не будет проблем с неправильно подобранным размером.

Однако есть люди, которые ходят по магазинам, но не любят мерить вещи. В 2015 году американские изобретатели придумали «умные зеркала». С их помощью посетитель может подобрать себе одежду, изменить цвет или же просто рассмотреть себя со всех сторон в собранном образе. При этом он может спокойно стоять в своей одежде. Для людей, у которых примерка отнимает много времени и сил данное зеркало – это настоящее спасение.

Нео ткани

Какой он текстиль будущего?

Основатели брендов в команде с высокотехнологичными специалистами с большим энтузиазмом создают и экспериментируют с тканями и их составом. Американская компания OUTLAST TECHNOLOGIES создала материал, похожий на капсулы с парафином в виде микро-шариков, с помощью которых, можно напрямую вживлять в нити нейлона или другое полиэфирное волокно. Особенность данного материала таится в том, как он реагирует на температуру внешней среды. При температуре +20 градусов данное вещество становится жидким, если же температура -20, оно становится твердым и начинает выделять тепло и держать на протяжении долгого времени. Следовательно, вещь, в которую будет включен данный элемент не будет толстой или тяжелой, а гораздо тоньше и практичнее.