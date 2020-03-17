Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке

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17 марта 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ok.ru

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждение. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - подчеркнула вице-мэр.

Анастасия Ракова напомнила, что в ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции.

Пациенты должны находиться в медучреждении в течение 14 дней - столько времени длится инкубационный период нового вируса. После получения двух отрицательных тестов на коронавирус и при отсутствии симптомов заболевания граждан выписывают. Из больницы в Коммунарке было выписано уже более 50 человек. Они находились в больнице после контакта с заболевшими.